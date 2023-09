Succede fra via Augusta e piazza San Paolo

Immagini di degrado se ne sono viste tante fra le periferie di Palermo. Rifiuti bruciati, ammassi enormi di sacchetti di spazzatura abbandonati sul ciglio della strada o sui marciapiedi, nonchè ingombranti lasciati ad abbellire alcune strade del capoluogo siciliano. Ma una mucca a pascolo fra i rifiuti è davvero una cosa inconsueta. Eppure è successo. Il fatto è accaduto fra le strade di Borgo Nuovo, più precisamente fra via Augusta e piazza San Paolo, nei pressi di largo Partinico.

Una mucca al pascolo fra i rifiuti

Qui i residenti hanno visto aggirarsi un bovino che, probabilmente per approfittare degli spazi verdi presenti in zona, ha fatto slalom fra la spazzatura abbandonata in strada. Scarti lasciati sul posto dai cittadini che, a causa dei ritardi accumulati nel servizio di raccolta, hanno visto le proprie strade di prodotti indifferenziati di qualsivoglia genere. Ammassi di scarti che diventano luogo fertile per banchettare per cani e gatti randagi. Ma vedere una mucca per strada fa davvero specie. Uno spaccato più concreto del degrado che vivono le periferie del capoluogo siciliano, tra l’abbandono quotidiano e l’incuria straordinaria dettata anche dall’inciviltà di alcuni cittadini.

Periferie soffrono fra la spazzatura

Stato di crisi, che purtroppo, non riguarda soltanto l’area della V Circoscrizione, bensì interessa quasi tutte le periferie di Palermo. Dallo Zen allo Sperone, passando per Cruillas e Bonagia. Nessun quartiere sembra essere indenne all’abbandono incontrollato di spazzatura. Un problema che si aggiunge alle ben note carenze del personale di Rap, azienda Partecipata che si occupa della gestione del servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune di Palermo. Fatto per il quale, questo pomeriggio, è atteso un incontro fra il sindaco Roberto Lagalla e le sigle sindacali della società di piazzetta Cairoli. Fra i temi caldi sul tavolo quelli delle assunzioni attese dai dipendenti, passando per il riconoscimento dei crediti di Rap e per l’approvazione della bozza del piano industriale.

