Tragedia questa mattina a Palermo. Un ciclista che stava transitando nella zona di Mondello si è sentito male. C’è stato qualche problema con l’arrivo dell’ambulanza del 118.

Pare che a causa della maratona il mezzo di soccorso sia stato bloccato e che è intervenuta un’auto dei carabinieri per scortarla.

Il ciclista l’avvocato Alessandro Finazzo, 55 anni, nel frattempo è morto. Sono intervenuti gli agenti di polizia.

Maratoneta si accascia dopo il traguardo

Era da poco arrivato dopo il traguardo. Stava scherzando poi d’un tratto si è accasciato colto da malore. Un maratoneta è stato portato in ospedale in codice rosso. Si trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono gravi.