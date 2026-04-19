Fino a 8 persone potranno ricevere gli organi donati da una giovane donna e per almeno 4 di queste potranno essere trapianti salvavita.

Nella Terapia intensiva post operatoria di Neurorianimazione del Policlinico di Palermo, diretta dal professore Antonino Giarratano e coordinata dal professore Santi Maurizio Raineri, è stato eseguito un prelievo multiorgano: prelevati cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee.

La donatrice

A donare una donna di 39 anni affetta da tumore encefalico che, in vita aveva espresso il consenso alla donazione, volontà ribadita dai familiari.

Il percorso di donazione è stato coordinato dal Dottor Filippo Vitale, titolare di incarico di altissima specializzazione per la donazione e il trapianto d’organo, con il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare che ha garantito la gestione clinica, organizzativa e assistenziale in tutte le fasi del processo.

L’intera procedura è stata resa possibile grazie a un efficace lavoro di squadra che ha coinvolto il Centro Regionale Trapianti, coordinato dal Dottor Giorgio Battaglia, e il suo Coordinamento operativo diretto dal dottor Antonio Scafidi.

La donazione, un gesto estremo d’amore

“Esprimo un sentito ringraziamento alla donatrice, che ha dimostrato un altruismo straordinario offrendo una speranza di vita a molte persone in attesa di trapianto. In un momento così difficile per la sua famiglia, a cui va il nostro pensiero più rispettoso e partecipe, si compie un atto di grande valore civile e umano. Ringrazio anche i nostri medici e tutto il personale sanitario che con competenza e sensibilità hanno seguito il percorso della donatrice” dice Maria Grazia Furnari, direttrri9ce generale del Policlinico di Palermo.

Nell’assistenza medica presso la rianimazione dell’AOUP, si sono succeduti i Dottori Giuseppe Accurso, Claudia Marino, Aurora Puglisi, Pietro Giammanco e Aurora Tamburello, insieme ai Dottori Antonio Ventura e Ilenia Giarraffa, infermieri del coordinamento aziendale.

Particolarmente rilevante è stato il contributo dell’équipe di Anatomia Patologica diretta dalla Professoressa Ada Florena, che ha permesso l’esecuzione di una diagnosi istologica in tempi estremamente rapidi, consentendo di sciogliere tempestivamente le riserve sull’idoneità del donatore e rendendo possibile l’attivazione del percorso trapiantologico.

Determinante per la perfetta riuscita delle procedure di prelievo è stato anche il contributo dell’équipe di sala operatoria della Cardiochirurgia.

A supporto del percorso di donazione e dell’accompagnamento dei familiari è intervenuta la psicologa Giovanna Amato.