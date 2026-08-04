Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio sulla statale 113 nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia.

Purtroppo non ce l’ha fatta Leonardo Mulè, il motociclista di 42 anni di Trabia rimasto gravemente ferito nello scontro in cui ha perso la vita la giovanissima Alessandra Martorana, di soli 14 anni, residente a Termini Imerese. La ragazza viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte nello scontro. Per lei non c’è stato nulla da fare: la gravità dei traumi riportati le è risultata fatale, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori.

A distanza di quattro giorni non ce l’ha fatta neanche il secondo ferito, proprio Leonardo Mulè. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi e le cure incessanti dei medici durante questi giorni di agonia, il suo quadro clinico si è gradualmente compromesso fino al tragico epilogo.

Il dolore delle due comunità

La notizia del decesso di Leonardo Mulè ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Trabia, che sperava ancora in un miracolo, e si unisce al profondo cordoglio che già avvolge la città di Termini Imerese per la scomparsa della giovane Alessandra.

Due famiglie e due comunità si ritrovano oggi unite in un dolore immenso per una tragedia straziante arrivata in un giorno d’estate.

Il cordoglio del sindaco

“Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa del nostro concittadino Leonardo. Dopo giorni di speranza e di preghiera, oggi tutta la comunità di Trabia si stringe con affetto attorno alla moglie, ai figli e a tutti i suoi familiari, condividendo il loro immenso dolore. Che Dio accolga Leonardo tra le Sue braccia e gli conceda il riposo eterno. Da lassù possa vegliare sulla sua famiglia, donandole forza e conforto in questo momento così difficile”.