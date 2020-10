E’ morto all’età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era Arabella Salviati.

Tra le prime persone a dedicargli un messaggio di cordoglio, tramite i social, è la showgirl torinese Alba Parietti, sua compagna per 6 anni: “Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, per me l’amico più grande della vita e sincero.

Lo sei stato per tutti, un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso. Mi stringo agli amici palermitani in questo bruttissimo giorno”.