Tragedia nelle campagna del palermitano. Francesco Mansueti 70 anni è morto ieri sera travolto dal suo trattore a Caccamo (Palermo). L’incidente si è verificato in campagna in contrada Santa Vittoria. E’ stato il fratello a lanciare l’allarme.

L’agricoltore non tornava a casa e così il fratello è andato in campagna a cercarlo. Qui ha trovato il trattore ribaltato. Per Mansueti non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Questi ultimi che hanno constatato la morte e i carabinieri per le indagini.

Mansueti era maestro di ballo del gruppo anziani del Comune di Caccamo.

Il cordoglio dei caccamesi

Stanotte il cielo ha guadagnato un ballerino. Franco se n’è andato, in silenzio, lui che di silenzio non ne conosceva.

Aveva il ritmo nel sangue e la bontà nel cuore. Era l’amico di tutti, senza distinzioni. La pista da ballo sarà vuota senza di te

E la cosa che fa più male è che lunedì scorso eravamo insieme, mi ha offerto il caffè, ha preso il gelato anche a mia figlia con quel suo sorriso grande. Era fatto così: pensava sempre agli altri. Ti voglio bene ovunque tu sia, continua a far ballare gli angeli.

ASDPS Sinergy Line il direttivo e tutti i suoi soci i suoi tecnici e me in particolare ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia Mansueti per la perdita del caro maestro Franco con profonda tristezza siamo vicino a Rosy Lok e la sua famiglia

Scioccati e amareggiati di aver appreso la notizia.