Domenica 20 maggio dalle 10 alle 17

Una carrozzina elettronica compatta, progettata per superare superfici non omogenee, come terreni accidentati e marciapiedi. Un bagno portatile che facilita, grazie a un sistema innovativo, la doccia e l’igiene delle persone costrette a stare a letto. Sono due dei prodotti della Wimed, leader nel settore degli ausili per anziani e disabili, che verranno presentati e potranno essere provati dai partecipanti domenica 20 maggio in occasione dell’evento “Muoversi in Libertà”.

L’iniziativa promossa da Nuova Sicilauto insieme a FCA Italy si svolgerà dalle 10 alle 17, in via Libertà, lato pedonale centrale, di fronte piazza Politeama, e ha l’obiettivo di sensibilizzare al tema della disabilità, soffermandosi in particolare sulle criticità che quotidianamente i disabili devono affrontare. In tale occasione saranno disponibili test drive su vetture con ausilio di guida per disabili.

Una giornata di confronto, conoscenza e dialogo su vari livelli – sanità, sport, mobilità, ausili, solidarietà – per testimoniare insieme con gli organizzatori Chip & Byte, Panathlon Club Palermo, Normali nella Disabilità e OPTM che ”Muoversi in Libertà” è possibile.

Spazio anche all’importanza dello sport . “Questa iniziativa – ha detto Roberta Cascio, referente nazionale della commissione diversamente abili del Panathlon – si inserisce all’interno dei tanti progetti volti a promuovere attività a favore dei disabili portate avanti dal Panathlon con costanza e impegno. ‘Muoversi in Libertà’ è un’occasione per confrontarsi e dialogare sul tema, mettendo in luce come lo sport rappresenti lo strumento più adatto a capire la disabilità e a educare alla valorizzazione delle differenze”.