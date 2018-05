ad esibirsi la colpa d'alfredo band

A Sanlorenzo Mercato si rende omaggio alla grande musica cantautoriale italiana con la Notte Vasco Rossi. Sul palco a partire dalle 21.00 la Colpa d’Alfredo band, resident d’eccezione composta da Ivano Ivaskrello Blasco (voce), Giuseppe Di Blasi (chitarra), Teddy Schifano (batteria), Giuseppe Diliberto (basso), Fulvio Signorino (tastiere e cori).

Un omaggio al rocker dei record, con i suoi oltre 30 milioni di dischi venduti e i sold out al botteghino, reso dall’unica band siciliana riconosciuta da Vasco, in un viaggio musicale che attraversa l’intera produzione del rocker italiano, dalle origini ai giorni nostri.

In scaletta le canzoni degli esordi, con le loro liriche arrabbiate e originali, con brani come “Vita spericolata”, “Fegato, fegato spappolato”, “La strega” – passando per gli inni da stadio con brani come “Vado al massimo”, “Siamo solo noi”, “Bollicine”. E poi le canzoni-analisi su quel mondo femminile che Vasco osserva stupito – “Albachiara”, “Susanna”, “Silvia” fino alle grandi hits dei giorni nostri come “Rewind”, “Un senso”, “Come nelle favole”.

Vasco Rossi ha pubblicato 30 album dall’inizio della sua carriera, di cui 17 album in studio, 9 dal vivo e 4 raccolte ufficiali. Ha composto complessivamente più di 150 canzoni, oltre a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Con oltre 30 milioni di copie vendute, è uno dei cantautori italiani di maggior successo e fama. Detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, il Modena Park 2017.

25-26-27 maggio, ore 19.30 – IN VINILE È MEGLIO CON DJ BARBARA CILLUFFO – (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Ancora musica dal fascino retrò, con la puntina che solca i 45 giri, con il dj set d’autore in vinile di Barbara Cilluffo.

Nell’atmosfera calda e accogliente della Vineria, si può gustare l’aperitivo in pieno relax con le selezioni in progress della dj palermitana, grande cultrice e collezionista di musica. Dalla dance alla black passando per soul, funk e house, la scaletta della dj resident di Sanlorenzo è ampia e versatile.

Nata a Palermo, Barbara Cilluffo inizia ad appassionarsi alla black music giovanissima, cimentandosi a soli 14 anni a mixare musica funky e le prime canzoni rap. Dopo la musica hip-hop, si appassiona all’ascolto dell’hip-house e house, ispirandosi a dj di fama internazionale come Grandmasterflash, Spinderella, dj Spinna, Louie Vega, Frankie Knuckles, Kerri Chandler, DJ Shadow, Mix Master Mike.