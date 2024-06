Musica fino alle 2 di notte a Mondello e all’Addaura, il Tar respinge il ricorso degli avvocati gli avvocati Alessandro Palmigiano, Marco Cassata e Ornella Sarcuto che assistevano alcuni residenti della borgata. Il ricorso era stato presentato contro il regolamento ma notificato anche ad una sola discoteca dell’area di Valdesi.

Possibile la musica e l’intrattenimento fino alle due della notte

Il Tar mette la parola fine ad una vicenda che rischiava di bloccare le attività e di costringere il comune a cambiare di nuovo strategia. In vista dell’estate i locali della c osta potranno svolgere la loro attività di intrattenimento.

La quiete per i residenti era già contemplata nel regolamento che viene ribadito, in alcune parti, anche nella sentenza del Tar dei residenti.

I locali insistenti sulla fascia costiere sono sottoposti alla disciplina del regolamento comunale che prevede una deroga riguardante unicamente la diffusione sonora all’interno del locale. Per la diffusione all’aperto dovrà in ogni caso essere rispettato l’orario previsto dalle norme. La diffusione sonora per i locali nella costa sarà quindi vietata dall’una di notte nei giorni feriali e solo nei week end sarà possibile la diffusione sonora fino alle due.

Le parole degli avvocati

“Leggiamo positivamente il provvedimento – ha dichiarato l’avvocato Palmigiano – perché il nostro obiettivo era quello di accendere i riflettori su una vicenda che necessitava di paletti e specifiche, così come ha fatto il Tar”. I locali della fascia costiera saranno tenuti a dotarsi di una perizia fonometrica che attesta il rispetto dei limiti di emissione individuati dal piano comunale e che gli impianti dovranno essere dotati di limitatori che garantiscano il contenimento delle emissioni. E’ prevista la possibilità per i cittadini di richiedere al Comune l’adozione di atti con i quali individuare ulteriori limitazioni per garantire il riposo notturno dei residenti, qualora vi siano degli abusi.

