Manca pochissimo all”avvio del piano traffico estivo a Mondello, la borgata marinara di Palermo. L’ordinanza è già stata firmata e tecnicamente è in vigore dal primo del mese. Aperto un nuovo varco per le auto nell’area pedonale sul lungomare, attiva fino al 30 settembre. L’ufficio Traffico ha istituito una corsia di sei metri tra via Glauco e via Anadiomene, davanti all’antico stabilimento balneare. L’ordinanza di quest’anno altro non è che la riproposizione del provvedimento dell’anno scorso.

La zona pedonale nel dettaglio

A Mondello la zona pedonale è istituita lungo viale Regina Elena, la strada che costeggia la spiaggia, nei segmenti tra via degli Oleandri e via Anadiomene e via Circe e via Teti. Lo spazio riservato ai pedoni sarà delimitato da dissuasori. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia. Istituita anche una zona a traffico limitato la cui delimitazione è compresa tra le vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse, e sarà attiva dalle 20 alle 24 e dalle 20 all’una del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi.

Isola pedonale a Sferracavallo

A Sferracavallo invece si pedonalizza piazza Marina e si istituisce una Ztl tra la via Virgilio e la piazza Marina e lungo le vie Amorello, Tabò e dei Pescatori. L’accesso in Ztl sarà istituita da via Barcarello e dalla via dei Pescatori. Sia a Mondello che a Sferracavallo nelle Ztl e nelle aree pedonali potranno entrare auto con disabili a bordo, mezzi di soccorso e quelli delle aziende che svolgono servizi pubblici. Accesso consentito ai residenti e dei non residenti che hanno posto auto privato all’interno dell’area vietata; residenti che, non disponendo di un parcheggio privato individuale presso la propria residenza, necessitano dell’accesso per effettuare brevi operazioni di carico e scarico di merci ingombranti nelle immediate vicinanze dell’abitazione.