Il 13 maggio 2024, ennesima domenica da incubo nella borgata marinara, per l’assenza dei Vigili urbani a regolamentare l’elevato traffico veicolare e il parcheggio selvaggio nel nuovo lungomare Barcarello.



E dire che da quattro venerdì il Comitato cittadino “il Mare di Sferracavallo” rappresenta al camper della Polizia municipale, che staziona proprio a metà lungomare Barcarello, le criticità sulla viabilità, causate soprattutto dalla mancanza di strade alternative, come la perenne incompiuta Bretella di collegamento tra le vie Nicoletti e Tritone.

Siamo consapevoli delle carenza di personale del corpo dei VVUU che a stento riescono a coprire nei giorni festivi il controllo di tutta la città ma non può essere più tollerata l’assenza totale nelle ore di punta in cui la borgata rimane bloccata in ingresso e uscita.

Il comandante Colucciello ha promesso che dal primo giugno la presenza dei vigili sarà garantita tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, e ci auguriamo che tale assicurazione sia mantenuta, perché se così non fosse la daremmo vinta agli incivili e a coloro che prospettano un territorio senza alcun controllo e rispetto delle regole.

Restiamo fiduciosi e in ogni caso, attenti affinché questo patto di civiltà venga rispettato.

Luogo: via Barcarello, palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.