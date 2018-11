il 10 novembre

Opening concert sabato 10 novembre per la stagione invernale del Brass Group: il chitarrista Russell Malone con il suo trio presenterà “To Wes”, omaggio a Wes Montgomery, creatore dello stile moderno di improvvisazione jazzistica per questo strumento, nel 50° anniversario della sua scomparsa.

Sulla scena già dagli anni 90, Malone ha uno stile interpretativo intenso e coinvolgente, che sa fondere le radici del blues e del gospel al be bop e al mainstream e ha collaborato con grandi musicisti come Ron Carter, Wynton Marsalis, Bill Frisell, Harry Connick jr. e Diana Krall.

Come ogni anno, la stagione del Brass Group porterà sul palco del Teatro Santa Cecilia il meglio del jazz contemporaneo insieme ai talenti dell’Orchestra Jazz Siciliana, guidata da Domenico Riina e da altri direttori d’orchestra di prestigio internazionale.

Nel 2018 sono molto attesi il 1° dicembre il ritorno di Chiara Civello, voce pop-jazz intensa e raffinata, recente ospite del prestigioso tour europeo di Gilberto Gil, con il suo ultimo disco Eclipse e gli altri successi della sua carriera, e il 15 dicembre Nick the Nightfly, voce storica del soft-jazz radiofonico di Radio Montecarlo, con B-YourSelf.

Il 24 novembre il Teatro Santa Cecilia ospiterà il progetto artistico di Pino Iodice, l’Area M Orchestra, formata da giovani musicisti diplomati alla Città Studi di Milano, che reinterpretano in stile big-band l’album The secret life of plants di Stevie Wonder.

Nel 2019 da segnalare il 16 febbraio il Trio del contrabbassista Dario Deidda (con Marco De Gennaro al piano e Stefano Costanzo alla batteria) e i virtuosismi vocali dell’amico Gegè Telesforo, che interpretano i brani del suo recente My favourite strings, prodotto dallo stesso Telesforo.

Il 9 marzo si esibirà la cantante-contrabbassista Katie Thiroux, definita da All About Jazz “un astro nascente del firmamento jazz”, con il suo ultimo disco Off Beat, prodotto dalla Capri Records, più volte segnalato dai critici come uno dei migliori del 2017.

Ancora interpreti femminili il 2 febbraio con la cantante- violinista Yilian Canizares e il suo Invocacion, il 2 marzo con il trio di Aziza Mustafa Zadeh e il 6 aprile con la voce intensa di Monica Molina, figlia d’arte, e il suo disco-tributo al padre Antonio “Mar blanca”.

L’Orchestra jazz siciliana sarà sul palco il 19 gennaio con le Canzoni d’autore interpretate da Vito Giordano e il 16 marzo con la direzione di Vince Mendoza, compositore e arrangiatore per artisti pop e jazz come Sting, Elvis Costello, John Scofield, Charlie Haden e vincitore di vari Grammy Award, che eseguirà con l’Orchestra i brani del suo disco Nights on earth.

Il 13 aprile chiuderà la stagione il trio di Gregory Privat.

Ogni concerto avrà due repliche alle ore 19 e alle 21.30.

Biglietti e abbonamenti si possono acquistare sul link dedicato del sito del Brass Group www.bluetickets.it o nei punti vendita presso il Teatro Santa Cecilia e la sede artistica dello Spasimo.