L’associazione MusicaMente di Palermo organizza a Baucina un concerto del progetto musicale La Banda del Sud, realizzato con il contributo del Fus e del Nuovo Imaie, patrocinato dal comune di Baucina. L’appuntamento è il 2 agosto alle 21.30, in piazza Santa Fortunata, ad ingresso libero.

La Banda del Sud vede la direzione artistica di Gigi Di Luca e la direzione musicale di Mario Crispi e riunisce musicisti, cantori e danzatori provenienti da diverse regioni del Sud Italia.





Compongono l’ensemble Giulia Campana (voce, tamburi a cornice, percussioni), Antonio Smiriglia (voce, tamburi a cornice, percussioni), Raffaele Califano (voce, tammorra, castagnette),

Mario Crispi (direzione musicale, fiati etnici, voce), Stefano Saletti (bouzouki, oud, voce), Gabrio Bevilacqua (contrabbasso, percussioni), Fabrizio Francoforte (percussioni).





Il repertorio scelto si muove tra canti di lavoro, invocazioni rituali, danze arcaiche e nuove composizioni, attraversando il Sud Italia, il mondo arabo, i Balcani e le rotte della diaspora mediterranea. Oud, bouzouki, fiati etnici, contrabbasso, percussioni a cornice e voci costruiscono una trama potente e pulsante, capace di alternare momenti ipnotici a esplosioni ritmiche irresistibili. Sul palco la musica diventa corpo, danza, relazione: un rito laico e contemporaneo che coinvolge il pubblico e lo rende parte attiva dell’esperienza.

Luogo: Baucina

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: La banca del Sud

Prezzo: 0.00

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