Palermo si prepara ad accogliere un importante appuntamento musicale internazionale: il prossimo 1 giugno, alle 21, alla chiesa di Santa Maria in Valverde, si esibirà il celebre Southern Crescent Chorale, ensemble corale proveniente da Atlanta (Georgia, Usa), ospite dell’associazione MusicaMente nell’ambito del suo tour europeo 2026.

Il Southern Crescent Chorale occupa da anni un posto di rilievo nella vivace scena artistica dell’area metropolitana di Atlanta. Diretto con passione e grande sensibilità artistica dalla storica direttrice corale Janice Folsom, il coro è apprezzato per la qualità delle sue esecuzioni e per la capacità di attraversare repertori diversi con eleganza e coinvolgimento emotivo.





Il concerto palermitano offrirà al pubblico un programma ricco e variegato, capace di unire tradizione e modernità: dalle sonorità swing di “Sing, Sing, Sing” ai grandi classici americani come “Georgia on My Mind” e “Summer Wind”, passando per celebri pagine corali, spiritual e brani pop amati dal grande pubblico, tra cui “I Write the Songs” di Barry Manilow. Non mancheranno incursioni nel repertorio operistico e nella tradizione spiritual afroamericana, elementi che da sempre caratterizzano l’identità artistica del coro e rendono ogni esibizione un’esperienza intensa e coinvolgente.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro culturale e musicale tra Stati Uniti e Sicilia, confermando l’impegno dell’Associazione MusicaMente nella promozione di iniziative artistiche di respiro internazionale.





L’ingresso al concerto sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Biglietti disponibili su: https://www.diyticket.it/events/musica/29313/they-write-the-songs

Luogo: chiesa di Santa Maria in Valverde

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Southern Crescent Chorale

Prezzo: 0.00

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