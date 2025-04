Nasce a Cinisi la Pro Loco Next Gen. Un’iniziativa speciale dedicata ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, per aiutarli a sviluppare il senso di comunità e renderli protagonisti delle attività della Pro Loco Cinisi 2.Zero APS.

L’idea è nata proprio su input di alcuni ragazzi di Cinisi che, con tanto entusiasmo, hanno pensato di dare spazio alla loro voce e alla loro creatività.

I posti disponibili saranno inizialmente 15. Tra le attività previste c’è la creazione un giornalino della Pro Loco per promuovere le attrattive della città. Uno degli obiettivi principali è infatti far diventare i ragazzi della Pro Loco Next Gen piccole guide turistiche, attraverso lo studio del patrimonio di Cinisi ma tanti altri progetti, da scegliere insieme, potranno essere avviati.

Tutte le attività della Pro Loco Next Gen saranno supervisionate dagli adulti pur lasciando massima autonomia di gestione ai ragazzi.

“I ragazzi sono già pronti a promuovere il progetto – spiega Francesca Impastato, presidente della Pro Loco Cinisi 2.Zero – ma sarà necessario l’aiuto di tutti: genitori, tutor e volontari per accompagnare questi giovani nel loro percorso. Ci hanno già trasmesso un’energia incredibile, che sta diventando contagiosa. Ora tocca a noi sostenerli al meglio”.





