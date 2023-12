Nasce a Palermo il primo Osservatorio nazionale sulla Procura europea e sarà presentato ufficialmente giovedì 7 dicembre alle ore 11 nella sede dello studio legale Leone – Fell & C., e trasmesso in diretta streaming.

Composta da giuristi e avvocati l’Osservatorio EPPO si occuperà frodi e finanziamenti europei, di prevenzione dei crimini e degli illeciti nel contesto aziendale, nel quadro del “nuovo” diritto penale europeo. Il Comitato scientifico è composto dai legali Gianluca Pipitone, Francesco Leone, Sonia Sommacal (vicepresidente Adu), Simona Fell, Floriana Barbata, Giovanni Minucci, Antonio Golino, Matteo De meo e il professore Luca Pressacco, docente dell’Università di Trento.

“La nostra missione – spiegano i componenti del comitato scientifico – è monitorare la gestione dei finanziamenti europei predisponendo report periodici e guidare le aziende in questa nuova sfida europea, dove la formazione e le indagini preventive rappresentano gli strumenti principali per la tutela delle imprese”.

La conferenza stampa si terrà presso lo studio legale Leone-Fell & C. sito in via della Libertà n.62 a Palermo e sarà trasmessa in diretta Facebook sulle pagine social dello studio.