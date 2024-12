Federica Prestidonato è la presidente

In Sicilia prende vita il “Codacons Donna,” una nuova sezione del Codacons interamente dedicata alla tutela, valorizzazione e promozione dei diritti delle donne, affidata a un team di avvocati esperti e determinati.

Federica Prestidonato alla guida del Codacons Donna, la lotta contro violenze e discriminazioni

Sotto la presidenza dell’avvocata palermitana Federica Prestidonato, da anni protagonista nella difesa dei diritti femminili e nella battaglia contro ogni forma di abuso, questa iniziativa si pone l’obiettivo di creare uno spazio di assistenza legale esclusivamente dedicato alle donne, offrendo un supporto concreto e qualificato.

Un’arma contro la cyberviolenza e le disuguaglianze di genere

Il “Codacons Donna” si concentra su questioni cruciali per la società, come le discriminazioni e le violenze sul luogo di lavoro, la cyberviolenza di genere e la condivisione non consensuale di materiale intimo. Tra le priorità della divisione spiccano la lotta contro la diffusione di contenuti offensivi e ingannevoli che colpiscono donne e minori, e il sostegno legale alle vittime di abusi online. Inoltre, il progetto mira a promuovere un’applicazione reale delle politiche per la parità di genere e a portare avanti azioni legali contro chiunque minacci i diritti e la dignità delle donne.

Il sostegno del Codacons a questa nuova iniziativa

Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, ha espresso grande entusiasmo per la nascita del “Codacons Donna,” definendolo un traguardo fondamentale nel sostegno al mondo femminile. Ha inoltre sottolineato come la guida di Federica Prestidonato, con la sua competenza e passione, rappresenti un valore inestimabile per l’intera associazione.

“Con questa iniziativa, conclude Tanasi, il Codacons rinnova il proprio impegno verso la tutela dei diritti e la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, rispondendo alle esigenze di una società sempre più attenta alla parità di genere e al rispetto della dignità femminile”.

