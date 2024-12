Oggi l'inaugurazione

Inaugurata nella stazione dei carabinieri di Capaci una stanza destinata alle audizioni protette di donne e vittime vulnerabili, realizzata nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”. Alla cerimonia, hanno preso parte il generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il Pietro Puccio, sindaco di Capaci, Adriana Macchi, presidente del Soroptimist International d’Italia, gli alunni dell’Istituto comprensivo Biagio Siciliano di Capaci, accompagnati dai loro insegnanti e dal dirigente scolastico, Maria Ausilia Lupo, nonché una rappresentanza della associazione nazionale carabinieri.

Il Generale Magrini ha evidenziato come la violenza sulle donne sia una tematica che può essere sconfitta solo con l’educazione delle future generazioni che devono comprendere il ruolo della donna all’interno della società civile, evidenziando come le stesse siano in possesso di diritti che devono essere imprescindibilmente rispettati. Oltre che nella sede del comando provinciale carabinieri di Palermo, le “stanze” si trovano alla stazione Palermo Oreto, Monreale, Cefalù, Termini Imerese e Corleone.

In fiamme un mezzo di una ditta a Capaci, indagini in corso dei carabinieri

Sono in corso in corso indagini da parte dei carabinieri sull’incendio a Capaci di un mezzo di un’impresa. Le fiamme sono divampate nel mezzo parcheggiato in corso Isola delle Femmine. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini e hanno spento il rogo limitando i danni al mezzo. Al momento non si esclude nessuna pista compresa quella dolosa.

Auto si ribalta, ferita una donna a Carini

Una Opel Agila si è ribaltata in seguito alla collisione con un altro veicolo, mentre viaggiava in direzione della stazione ferroviaria di Carini, questa mattina, poco dopo le 9.30.

Ferita una donna di 40 anni

Al volante, come riportato da IlCarinese, c’era una donna di 40 anni, che è stata prontamente soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti. Aleggiano ancora molti dubbi sulle dinamiche dell’incidente. Il traffico lungo la strada dopo l’impatto si è notevolmente rallentato.

