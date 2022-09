E' successo nel carcere Pagliarelli di Palermo

E’ entrata in carcere nascondendo nelle parti intime un micro telefonino e cercando di consegnarlo al compagno detenuto. Protagonista una donna catanese che si è presentata al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo con in braccio il figlio di sei mesi.

La donna dopo avere superato i controlli prima di entrare nella sala colloqui ha chiesto di andare in bagno. Poi durante l’incontro con il compagno ha preso un pacchetto che nascondeva in tasca del bimbo e lo ha passato all’uomo.

Un passaggio che non è sfuggito agli agenti penitenziari del carcere coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo. La conferma che il passaggio fosse sospetto quando dall’involucro è saltato fuori il cellulare avvolto dalla carta carbone in modo da schermarlo al controllo degli apparecchi magnetici in dotazione.

La donna è stata arrestata alla luce delle nuove norme che prevedono la reclusione per chi favorisce o entra in carcere apparecchi telefonici. Il detenuto era già stato beccato in passato il altri istituti di detenzione con il cellulare in cella. Il cellulare è stato sequestrato.