Tante le iniziative culturali in città fino ad inizio gennaio

Da qualche giorno si è entrati in clima natalizio. Il conto alla rovescia è sempre più vicino alla fase caldissima ed anche a Palermo sono in programma eventi culturali di vario genere. Mostre, concerti, presepi viventi e quant’altro per accompagnare i cittadini in queste festività. Piazze come teatri e non solo in questa lungo periodo di festività da passare con parenti ed amici in una città ricca di attività.

Natale 2022 a Palermo, l’elenco degli eventi

Questo è l’elenco degli eventi e degli spettacoli che si tengono in questi giorni.

Il 10 dicembre è iniziato tutto col Presepe vivente realizzato da ragazzi disabili alla Aias di via Carmelo Raiti

Fino al 28 febbraio (da martedì alla domenica con orari dalle 11 alle 17) Mostra “Nomad” di Paul Harbutt a Palazzo Oneto di Sperlinga

Fino al 16 gennaio (da martedì a domenica dalle 10 alle 18.30) Mostra “La Battaglia delle donne”, il calendario della Tricostar Onlus al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia

Dal 19 al 28 dicembre e poi dal 6 all’8 gennaio Viaggio di Astolfo Sulla Lona e L’Infanzia di Orlando al Teatro dei Pupi Cuticchio.

Il 28 dicembre alle 16.30 Mostra di Anna Russo all’Archivio storico Comunale.

Il 6 gennaio alle 17 La discesa della Befana a Palazzo delle Aquile.

Gli eventi al real Teatro Santa Cecilia

26 dicembre (18.30) e 6 gennaio (19) “Christmas Ladies” diretto da Vito Giordano.

Il 3 gennaio alle 21.30 spettacolo con Claudia Sala, Guests Pippo Pollina e Francesco Moneti.

Il 5 gennaio alle 21.30 “Francesco Buzzurro – One man Band”.

Il 7 gennaio 21.30 e il 23 gennaio alle 19 The Magic of music – Viaggio nel mondo musicale dei cartoons (Lidia Schillaci) Guest Francesco Nicolosi Brass Youth Jazz Orchestra (Dir. Domenico Riina).

Conservatorio di Palermo, Sala Franco Ferrara

19 dicembre alle 21 Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio (musiche di Corelli, Vivaldi, Haydin)

22 dicembre alle 19 Concerto vocale strumentale “Natale in Jazz” (a cura del dipartimento jazz del Conservatorio).

Al Teatro Massimo

Fino al 23 dicembre Lo Schiaccianoci (20 e 21 dicembre alle 18.30, 22 dicembre alle 16 ed alle 21, 23 dicembre alle 18.30).

Fino al 22 dicembre Immersive Concert (20 dicembre alle 10 ed alle 11.30; 21 dicembre alle 10 ed alle 11.30; 22 dicembre alle 10.30).

31 dicembre alle 17.30 Concerto di San Silvestro – Danubio Blu

1 gennaio alle 11, Let the games begin – Concerto di Capodanno

5 gennaio alle 30.30 Direttore Di Vittorio / Violino :Greco e l’Orchestra del Teatro Massimo

Durante il periodo natalizio. Natale per tutti – Raccolta giocattoli nuovi per i piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico “G.Di Cristina” di Palermo ( i giocattoli saranno consegnati dal Sovrintendente durante le festività).

Teatro Politeama

Il 23 dicembre alle 20, Concerto di Natale R. Scilipoti – Coro voci bianche – Orchestra Sinfonica Siciliana.

L’1 gennaio alle 18 Concerto di Capodanno – B. Montebello – Alti&Bassi – Orchestra Sinfonica Siciliana.

Loggiato San Bartolomeo

Il 20 dicembre, inaugurazione Mostra I Love Lego al Loggiato San Bartolomeo.

Altri eventi

Il 19 dicembre alle 17, Laboratorio “Folk con noi” + performance “Natale Folk” a cura di Arbaria Compagnia Folk I.C. Wojtyla VIII Circoscrizione.

Il 21 dicembre alle 17, Laboratorio “Pupi di Natale” di Angelo Sicilia e performance “la Natività” Parrocchia di S.Croce III Circoscrizione.

Il 22 dicembre alle 15.30, Laboratorio “Pupi di Natale” di Angelo Sicilia e performance “la Natività” Centro di Accoglienza Padre Nostro II Circoscrizione.

Il 22 dicembre alle 16, Laboratorio “Clownery” a cura di Zazù e “Le follie di Zazù l’uomo palla, Speciale Natale” Associazione Booq I Circoscrizione.

Il 27 dicembre alle 17, Laboratorio “Mille Bolle” a cura di Agata Leale. Performance “Eterea” Parrocchia S. Agnese Vergine e Martire IV Circoscrizione.

Il 28 dicembre alle 17, Laboratorio “Mani e Burattini” a cura di Vanessa Carollo Performance “Pietrino e Nené” Parrocchia S.Giovanni Apostolo VI Circoscrizione.

Il 30 dicembre alle 17, Laboratorio “Ombre Cinesi”. Performance “Mamma Draga” Centro Sociale S.Cristina V Circoscrizio.

Ciclo Natale in piazzetta

21 dicembre alle 17, Concerto della Corale San Sebastiano della Polizia Municipale, via Principe di Granatalli.

22 dicembre alle 11 visita guidata sala Museale del Carabiniere, alle 17 le fiabe di M. Antonietta, via Principe di Granatelli.

23 dicembre alle 12 I racconti “La Montagna”, alle 17 Presentazione del libro “I segreti del Lago del Principe”, alle 18 Visita guidata sala Muselae del Carabiniere, via principe di Granatalli.

26 dicembre alle 17 Concerto del Trio Raia – Menna Longo, via Principe di Granatelli.

27 dicembre alle 11 Lettura Fiabe, alle 12 Concerto dell’Orchestra e del Coro Voci bianche del teatro dei Ragazzi, via Principe di Granatelli.

28 dicembre, alle 16 presentazione graphic novel “Le sfide del Gen. Dalla Chiesa, alle 17 Visita guidata sala Museale Del Carabiniere, alle 18.00 Presentazione Libro Lino Buscemi “Basile e la sua Palermo”, via Principe di Granatelli.

29 dicembre, alle 11.00 Visita guidata sala Museale Del Carabiniere Alle 17.00 Concerto del Coro Pietro Vinci.

Nei giorni della manifestazione “Natale in Piazzetta” sarà possibile visitare la mostra Centrino storico di Giuseppe Sinatra (SpazioIF in Piazzetta Granatelli), con i seguenti orari di apertura:

• fino al 23 dicembre: 10.30-19.30

• 27 dicembre: 10.30-16.30

• 28 dicembre: 10.30-13.30 e 16.30-19.30

• 29 dicembre: 10.30-16.30

Il centro storico della città viene servito in un vassoio di cibo e bevande. Il centrino, il sottotazza, il sottobicchiere, materiale fragile, diventa supporto e spunto di riflessione per una città come Palermo.

Sono copie uniche o quasi, stampate a mano in tecnica tremolante ed effimera, in cianotipia e caffè.

Concerti in Cattedrali e chiese ciclo Natale a Palermo

26 dicembre alle 19.30, Massimo Youth Chamber Orchestra alla Cattedrale di Palermo.

27 dicembre alle 19, Wind Ensemble Margherita Santangelo alla Chiesa della Pietà.

28 dicembre ore 19, Orchestra di fiati “La Nuova Generazione Isituto Magistrale Regina Margherita” alla Chiesa del Gesù Casa Professa.

29dicembre alle 19.30, Coro “Cantate Omnes” alla Chiesa di S. Anna La Misericordia

30 dicembre alle 19, Duo “Altopiano” Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo

2 gennaio alle 19, Monesis Duo alla Chiesa S. Francesco di Paola

3 gennaio ore 19, Sergio Munafò e Pamela Barone in “Amarsi un po’” Chiesa S. Mattia Dei Crociferi

4 gennaio alle 19, Trio Classicu Sicilianu alla Chiesa Della Gancia

5 gennaio alle 19.30 Sicily Ensemble Chiesa S. Giuseppe dei Teatini

6 gennaio alle 19.30 Orchestra di fiati di Trapani Chiesa S. Domenico.