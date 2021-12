Dalla neve delle Madonie il racconto di Antonio Mirabella

Natale a Piano Battaglia con Casa Minutella. Nella puntata andata in onda alla vigilia delle festività natalizie, il talk show condotto da Massimo Minutella si è collegato con Piano Battaglia. La località sciistica delle Madonie è interamente ricoperta dalla neve. Paesaggi mozzafiato, buon cibo e accoglienza sono gli ingredienti che offre al turista la piccola località montana delle Madonie.

A condurre gli spettatori di Casa Minutella alla scoperta di quel luogo incantato ci ha pensato il naturalista Antonio Mirabella. Famoso per le sue escursioni in giro per il mondo – ha compiuto anche una missione in Antartide – Mirabella ha raccontato Piano Battaglia con la passione e precisione di chi ama il luogo dove lavora.

“Piano Battaglia è uno dei luoghi naturalistici più belli della Sicilia. La vallata si poggia sul Monte Carbonara, alto quasi duemila metri. Qui si possono fare escursioni sia d’inverno, sia in primavera ed estate. Qui a Piano Battaglia la natura può essere vissuta per 365 giorni all’anno”, ha spiegato Mirabella. Anche d’inverno si organizzano delle passeggiate sulla neve, alla scoperta dei boschi incantati delle Madonie. Per percorrere quei sentieri – spiega Mirabella – è necessario utilizzare le ciaspole, dei racchettoni da attaccare sotto gli scarponi da montagna. Le ciaspole hanno una duplice funzione: permettono di fluttuare sulla neve fresca evitando di sprofondarci dentro, mentre dall’altro, grazie ai ramponcini metallici posti nella suola, non fanno scivolare sulla neve quando questa è dura

Natale a Piano Battaglia con Casa Minutella, la leggenda del Monte Carbonara

Mirabella ha anche spiegato perché il Monte Carbonara si chiama così. “Con i fusti degli alberi avvizziti, senza danneggiare l’ambiente, i contadini della zona raccoglievano la legna e la trasformavano in carbone. Quel prodotto, grazie a un ingegnoso sistema di collegamento, veniva mandato per la vendita a Castelbuono. Da qui, il nome carbonara”.

Da Casa Minutella un appello per riaprire gli impianti di Piano Battaglia

Andando in giro per la vallata a bordo di una motoslitta, Mirabella ha intervistato Franco Miserendino, una leggenda di Piano Battaglia. Intere generazioni di siciliani hanno imparato a sciare con le lezioni impartite dal maestro Miserendino. “Qui imparano tutti a sciare nel nostro campetto attrezzato – racconta il maestro – e ci riusciamo anche se non abbiamo gli impianti di risalita in funzione. Chi inizia a sciare qui, poi va fatto risalire con la motoslitta. Poi, una volta che i nostri allievi hanno imparato a sciare, li dobbiamo mandare sull’Etna”. Da Casa Minutella è stato lanciato un appello per rimettere in moto tutti gli impianti necessari per far praticare lo sci a Piano Battaglia. Gli impianti sono bloccati a causa di una infinita querelle tra la società di gestione degli impianti e la Città Metropolitana di Palermo. Il governo regionale aveva stanziato dei fondi per far ripartire le attività. Ma la burocrazia tiene ancora fermi gli impianti, nonostante Piano Battaglia sia ricoperta dalla neve.

Nota: la foto di copertina è tratta dall’archivio facebook Piano Battaglia Madonie.