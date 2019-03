tra divertimento e scoperte

Oggi lunedì 4 marzo i piccoli pazienti del reparto oncologico dell’ospedale dei bambini di Palermo saranno portati a Piano Battaglia per far loro ‘toccare’ la neve per la prima volta!

Alle 11:15 circa saranno al Fun Park, da lì sceglieranno se fare un giro in motoslitta, o sul Gatto delle nevi, o sugli slittini o con le Ciaspole con il naturalista Antonio Mirabella. Dopo un po’ di sano movimento all’aria aperta, tutti al Ristoro dello Scoiattolo.

Dopo pranzo, seguirà un giro in seggiovia eccezionalmente aperta per un giro pedonale per fare ammirare ai piccoli, i monti e il mare dall’alto della Mufara.