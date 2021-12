il 18 dicembre concerto di beneficenza

Riprende la stagione concertistica “The Nightingales Singers Ensemble”, Coro Gospel e non solo, nato a Palermo nel 2003, su iniziativa di un gruppo di musicisti che hanno condiviso l’amore per il genere Spirituals e Gospel.

Concerto di beneficenza il 18 dicembre a Palermo

Con l’organizzazione curata da Gianni Napoli (che ne cura altresì la produzione artistica), è in programma sabato 18 dicembre, alle ore 21:00, un Concerto Gospel di Natale, in beneficenza, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio di Padova, a Palermo (Corso Tukory, nei pressi della Stazione ferroviaria). Con una musica carica di gioia e di profondi significati (che ha come fonte originaria il messaggio racchiuso nel Vangelo), l’Ensemble promette anche in questa occasione di riscuotere il tradizionale riscontro tra il pubblico che lo segue appassionato fin dal suo sorgere.

Il repertorio frutto di un’attenta selezione

Composto da circa 45 elementi fra solisti, coristi e la Zahara Band (gruppo strumentale che accompagna stabilmente ed in forma rigorosamente live le voci, ndr), “The Nightingales Singers Ensemble”, riproporrà il suo collaudato repertorio frutto di un’attenta selezione di “particolari armonizzazioni musicali sapientemente miscelate – ci anticipa la Direttrice del Coro, Agata De Luca – con un’innegabile bellezza vocale ed espressiva dei solisti”.

Armonia di voci e sentimenti

Ma il risultato – è il caso di dire corale – è anche merito di un meticoloso lavoro che conosce la sinergia di tutti gli artisti che, con pazienza amorevole, sebbene provenienti da differenti esperienze musicali, sono riusciti a fondersi nell’armonia di voci e sentimenti che riesce sempre a riproporsi durante ogni evento concertistico.

La musica gospel “linguaggio universale dell’anima”

Da iniziale fenomeno religioso, culturale e sociale, la Musica Gospel, come ci lascia intendere Agata De Luca, è un “linguaggio universale dell’anima” dove i messaggi evangelici (e, laicamente, universalmente umani) di amore, pace e speranza (come mai c’è bisogno di questi tempi) trovano proprio nella musica e nel canto un collante che esalta la bellezza della trascendenza, spesso ignorata in una società freneticamente coinvolta dagli accadimenti del quotidiano.

I valori dell’ensemble

Tra i valori concreti veicolati dall’Ensemble, c’è in primo luogo, il “riscatto della dignità umana” che molte persone, come migranti, carcerati, ammalati, senzatetto e meno abbienti, duramente provate dalla vita, hanno avuto calpestata duramente. Nel solco di questo riscatto, infatti, diverse sono state le iniziative artistiche svoltesi nei quasi vent’anni di stagioni, dagli Ospedali alle Case di Detenzione, eventi anche finalizzati a sostenere raccolte solidali in favore Missioni umanitarie e Associazioni di volontariato.

I prossimi appuntamenti

Ricca la stagione natalizia che, dopo Palermo, farà tappa nella suggestiva cornice del Duomo di Monreale (il 22) per proseguire a Pioppo (23 dicembre), Villafrati (29 dicembre) e il 4 gennaio all’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale. Tra i musicisti, Milco Gerardi alle Percussioni, Salvo Spiller alla Batteria, Mimmo Garofalo al Basso, il M°. Alfredo Gilè alla chitarra e il M°. François Agnello al Pianoforte. Vocal Coach Agata De Luca che, oltre alla tecnica vocale dell’Ensemble, cura anche la concertazione e la direzione musicale.