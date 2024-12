Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Ventimiglia, la Sagra della Vastedda e il Memorial Natale Cucchiara, l’amministrazione comunale di Montelepre ha dato ufficialmente il via al programma ricco di eventi socio culturali di fine anno.

Il Presepe all’interno dell’Albero Ecologico

L’albero ecologico ricco di luci è stato allestito con il presepe all’interno. Nella parte centrale dell’installazione sono stati inseriti, infatti, i suggestivi scenari e i personaggi della natività.

Le iniziative natalizie

Il sindaco Giuseppe Terranova e l’assessore al Turismo Giusy Ciulla, illustrano a grandi linee le iniziative pianificate per questo Natale, grazie anche alla collaborazione della Proloco presieduta da Gioacchino Gaglio e di tante altre associazioni locali, nonché il supporto finanziario dell’Assessorato Regionale al Turismo. Un finanziamento indispensabile che ha permesso anche l’acquisto di un impianto di filodiffusione che rimarrà permanentemente installato lungo il percorso processionale per utilizzarlo nei molteplici eventi e ricorrenze di carattere storico, religioso, socio-culturale che si rinnovano puntualmente in paese.

Montelepre si prepara al Natale

Montelepre, quindi, con queste iniziative, si prepara a vivere il Natale, illuminando la piazza, la Torre Ventimiglia e le strade a festa per fare da cornice alle numerose manifestazioni a tema che si susseguiranno fino all’Epifania, data in cui a partire dalle 16,30, l’associazione Atma presieduta da Eleonora Gaglio rinnoverà la 24^ edizione della Sagra della Sfincia, appuntamento attesissimo da visitatori provenienti da ogni dove che chiuderà l’intera rassegna degli eventi natalizi nel piazzale Portella della Ginestra.

Il Villaggio degli Elfi

Particolarmente atteso il Villaggio degli Elfi che l’associazione “Armiggiusi” presieduta da Antonio Rizzo, allestirà al parco urbano nei giorni: 21, 22, 26, 28 e 29 dicembre e, il 5 e il 6 gennaio, a partire dalle ore 17,00, con istallazioni, renne, slitte, addobbi, casa di Babbo Natale e tanto altro per realizzare il sogno di ogni bambino, ma anche degli adulti.

Altri eventi in programma

Non mancheranno concerti, convegni, commedie teatrali, racconti, presentazioni di libri, mostre, iniziative di solidarietà e una marcia per la pace promossa dalla locale sezione del Centro Italiano Femminile presieduto da Giampiera Candela.

Il Sindaco Terranova e l’impegno delle associazioni

“Abbiamo voluto coinvolgere nel programma – dice il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova – tutte le associazioni locali e le parrocchie che tanto si impegnano per animare la vita socio culturale del nostro paese. Grazie alle risorse ottenute dall’Assessorato Regionale al Turismo è stato possibile dar ego alle progettualità delle radicate realtà territoriali”.

L’Assessore Ciulla e le tradizioni di Montelepre

“Il programma che abbiamo stilato – aggiunge l’assessore al Turismo Giusy Ciulla- è stato pensato per continuare a mantenere unita la nostra comunità durante le feste natalizie, a far divertire grandi e piccini e a richiamare l’interesse di tanti visitatori, specie delle province di Palermo e Trapani che sono certa non mancheranno al Villaggio degli Elfi e alla Sagra della Sfincia. Montelepre da sempre è apprezzata anche per questa specialità dolciaria, oltre che per la pasta all’antica, la vastedda, le “scacciate” e tanto altro. Il nostro è un paese veramente ricco di tradizioni oltre che “città della musica”.

Programma completo degli eventi

Il 9 dicembre alle 16,30 alla Torre Ventimiglia: Innovazione dei linguaggi e delle procedure progettuali per la valorizzazzione dei beni culturali. L’esempio della pisside di Hykkara a cura del Dott. Giovanni Polizzi.

Nei giorni 12, 15 e 21 dicembre dalle 17,00 alle 19,00 alla Torre Ventimiglia mostra su “Splendori del Medioevo” organizzata dall’Associazione I Ventimiglia.

Il 14 dicembre alle ore 16,00 alla Parrocchia Santa Rosalia: “Passi di pace e di speranza” a cura dell’Ass. CIF.

Il 16 dicembre alle ore 10,00 all’Auditorium, spettacolo per la scuola media: “Pinocchio” a cura dell’associazione 1960;

alle ore 21,00 Commedia Teatrale “Figli degli anni 80” a cura del Comitato del SS. Crocifisso

Il 19 dicembre alle ore 17,00 in Chiesa Madre: Concerto di Natale con i ragazzi della scuola media A. Manzoni a cura dell’Associazione Ventimiglia

Il 20 dicembre alle ore 17,30 alla Torre Ventimiglia: Convegno sulla Diocesi di Monreale e Giovanni Ventimiglia a cura dell’Associazione Nazareth;

alle ore 19,30 alla Chiesa di San Giuseppe: Concerto “Cantu chi ti ricuntu” a cura dell’Associazione BC Sicilia

Nei giorni 21, 22, 26, 28 e 29 dicembre e, il 5 e il 6 gennaio, a partire dalle ore 17,00, al Parco Urbano: “Il Villaggio degli Elfi” a cura dell’associazione “Armiggiusi”

Il 22 dicembre alle ore 21,00 in Chiesa Madre: “Racconti di Natale” a cura dell’Associazione ‘‘Parla Piano’’

Il 27 dicembre alle ore 17,00 alla Torre Ventimiglia: Presentazione di un Libro a cura del Dott. Giovanni Filingeri;

alle ore 21,00 in Chiesa Madre: Concerto ‘‘Incanto di Natale’’ Coro Canta Omnes

a cura dell’Associazione Pro-Loco

Il 28 dicembre alle ore 17,00 alla Torre Ventimiglia: “Alla scoperta delle nostre radici” convegno e mostra fotografica a cura dell’Associazione BC Sicilia;

alle ore 21,00 presso la Parrocchia Santa Rosalia: Concerto ‘‘Viaggiu Dulurusu’

a cura dell’Associazione Amadeus

Il 29 dicembre in Piazza Regina Elena alle ore 21,00: Concerto Made in Sud

Il 2 gennaio alle ore 21,00 in Chieda Madre: Concerto ‘‘Pucciniano’’

a cura dell’Associazione Amadeus

Il 3 gennaio alle ore 20,00: Montelepre For Africa, cena di Beneficienza a cura della Parrocchia Maria SS. del Rosario

Il 6 Gennaio a partire dalle 16,30 al Piazzale Portella della Ginestra 24^ Sagra della Sfincia a cura dell’Associazione Atma.

