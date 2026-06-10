E’ il giorno della festa della Marina che quest’0anno si celebra a Palermo. Navi, aerei, elicotteri sommergibili sono i padroni dei cieli e dei mari palermitani e mostrano le loro evoluzioni in preparazione da due giorni.

Il giorno della festa

Tra le unità protagoniste dell’evento, la fregata missilistica Spartaco Schergat – che, a un anno dall’inizio della sua attività operativa, riceve la bandiera di combattimento; la portaerei Cavour e il sommergibile Pietro Venuti.

Grazie ad attività di monitoraggio e sicurezza, le due Fregate e il sommergibile hanno operato principalmente nell’operazione Mediterraneo Sicuro, con il focus principale dedicato alla sicurezza internazionale e alla raccolta dati.

Le visite alle navi

Nella giornata della marina militare sarà possibile salire a bordo della Nave Dattilo della guardia costiera. L’imbarcazione, che si trova ormeggiata al porto di Palermo, è visitabile oggi mercoledì 10 giugno dalle 16 alle 18.

La possibilità di salire a bordo di Nave Dattilo rappresenta un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino una delle principali piattaforme operative del corpo, impegnata in attività di ricerca e soccorso, con capacità di coordinamento di mezzi di superficie e mezzi aerei, controllo e gestione dei flussi migratori, vigilanza e attività di controllo in materia di pesca, attività antinquinamento e antincendio, oltre ad essere dotata di capacità operative per l’impiego di un nucleo sommozzatori attrezzato e di un ponte di volo per l’appontaggio e il rifornimento degli elicotteri in dotazione alla guardia costiera.

Si sono concluse ieri le visite alla nave Schergat mentre ancora oggi 10 giugno sempre nel pomeriggio è possibile visitare la nave Cavour e il sommergibile Venuti e la nave Cabrini mentre solo oggi 10 giugno è visitabile la nave Palinuro, un veliero scuola e di rappresentanza

Le esibizioni

Nei giorni scorsi si son o tenute anche evoluzioni di jet e caccia e soprattutto di formazioni di elicotteri da combattimento nei cieli di Palermo
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI