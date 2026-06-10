E’ il giorno della festa della Marina che quest’0anno si celebra a Palermo. Navi, aerei, elicotteri sommergibili sono i padroni dei cieli e dei mari palermitani e mostrano le loro evoluzioni in preparazione da due giorni.

Il giorno della festa

Tra le unità protagoniste dell’evento, la fregata missilistica Spartaco Schergat – che, a un anno dall’inizio della sua attività operativa, riceve la bandiera di combattimento; la portaerei Cavour e il sommergibile Pietro Venuti.

Grazie ad attività di monitoraggio e sicurezza, le due Fregate e il sommergibile hanno operato principalmente nell’operazione Mediterraneo Sicuro, con il focus principale dedicato alla sicurezza internazionale e alla raccolta dati.

Le visite alle navi

Nella giornata della marina militare sarà possibile salire a bordo della Nave Dattilo della guardia costiera. L’imbarcazione, che si trova ormeggiata al porto di Palermo, è visitabile oggi mercoledì 10 giugno dalle 16 alle 18.

La possibilità di salire a bordo di Nave Dattilo rappresenta un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino una delle principali piattaforme operative del corpo, impegnata in attività di ricerca e soccorso, con capacità di coordinamento di mezzi di superficie e mezzi aerei, controllo e gestione dei flussi migratori, vigilanza e attività di controllo in materia di pesca, attività antinquinamento e antincendio, oltre ad essere dotata di capacità operative per l’impiego di un nucleo sommozzatori attrezzato e di un ponte di volo per l’appontaggio e il rifornimento degli elicotteri in dotazione alla guardia costiera.

Si sono concluse ieri le visite alla nave Schergat mentre ancora oggi 10 giugno sempre nel pomeriggio è possibile visitare la nave Cavour e il sommergibile Venuti e la nave Cabrini mentre solo oggi 10 giugno è visitabile la nave Palinuro, un veliero scuola e di rappresentanza

Le esibizioni

Nei giorni scorsi si son o tenute anche evoluzioni di jet e caccia e soprattutto di formazioni di elicotteri da combattimento nei cieli di Palermo