Sono iniziate le operazioni di recupero della nave Graziella affondata a dicembre, mentre si trovava ancorata al molo nord dei cantieri navali di Palermo.

Il recupero è stato realizzato dalla cooperazione della ditta Nuova Ador Mare e la ditta di lavori subacquei Atlantis. L’imbarcazione di proprietà d un privato è affondata a metà mese.

I vigili del fuoco nei giorni dell’affondamento avevano eseguito dei controlli per evitare pericoli di sversamento in mare e mettere la zona in sicurezza.

Il proprietario dell’imbarcazione aveva fatto installare attorno alla nave le panne galleggianti e scongiurare così il rischio inquinamento.