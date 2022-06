Calcio di inizio alle 18.30 del 10 giugno allo Stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo

Tutto pronto per l’esordio della nazionale siciliana di calcio che dopo aver saltato – per annullamento della competizione – il campionato europeo Conifa di Nizza, scenderà in campo il 10 giugno a Mazara del Vallo.

Per quella data, La Sicilia Fa sfiderà la nazionale della Sardegna per l’Antudo Cup. Calcio di inizio alle 18.30 di venerdì 10 giugno allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, nel Trapanese.

La lista dei convocati della nazionale siciliana

Il commissario tecnico della Sicilia Fa, Giovanni Marchese, ha intanto diramato la lista ufficiale dei convocati per la storica partita con la nazionale sarda.

Ecco i nomi. Portieri: De Miere (Mazarese), Dolenti (Enna), Valenti (Sancataldese). Difensori: Bontempo (Paternò), Brugaletta (Sant’Agata), Dama (Paternò), Licata (Sciacca), Maniscalco (Troina), Mollica (Acireale). Centrocampisti: Bulevardi (Gubbio), Bossa (Favara), Cocimano (Giarre), Corso (Mazarese), Genesio (Mazara), Grillo (Vibonese), Le Mura (Acireale), Tuminelli (Acireale). Attaccanti: Curiale (Vibonese), Ortisi (Fidelis Andria), Retucci (Nissa), Rizzo (Paternò), Savanarola (Acireale), Tuccio (Sancataldese).

Tra i convocati spicca il nome del siracusano Pasqualino Ortisi, attaccante 20enne in forze alla Fidelis Andria, formazione di serie C.

La lista dei convocati potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni a causa di fastidi fisici di alcuni atleti.

Dopo i raduni dell’uno giugno a Mazara e del tre giugno a Taormina, è tutto pronto per l’esordio della Sicilia Fa.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla partita al prezzo di 7 euro (costo al botteghino il giorno della partita: 10 euro).

L’acquisto del biglietto dà inoltre diritto a partecipare alla lotteria #JuCiSugnu, con la quale verrà messa in palio la maglia indossata all’esordio e firmata dai calciatori della Sicilia.

Mangano “Felici di esordire a Mazara”

“Siamo felici di esordire a Mazara del Vallo, città che fa da ponte tra Europa ed Africa, e pertanto ringraziamo il comune e la Mazarese per aver sposato l’iniziativa. Dopo due anni di impegno costitutivo, la Nazionale Siciliana sarà concretamente realtà sul campo da gioco, un traguardo che sappiamo essere stato a lungo atteso da tanti siciliani in patria e all’estero”, ha sottolineato Salvatore Mangano, presidente Sicilia F.A.