Scoperti a rubare al centro Guadagna a Palermo due ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre.

I carabinieri del nucleo radiomobile grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza sono riusciti a bloccare e arrestare i due rapinatori e denunciare un 19 enne accusati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante cinese ferito alla testa nel centro commerciale.

I due, rintracciati, subito dopo l’aggressione, nelle proprie abitazioni sono stati arrestati, mentre il maggiorenne allo stato irreperibile è stato denunciato. Il gip per i minorenni di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due l’obbligo di permanenza in casa.