“La nostra casa di riposo ha tutte le autorizzazioni abitative e non ha mai avuto problemi in questi 18 anni di attività. E’ perfettamente in regola con le norme previste per poter lavorare e offrire i servizi ai nostri anziani”.

A parlare è Giuseppe Arnetta marito della titolare della casa di riposo Martina Daniela Di Maria che si trova non distante dal luogo dove si è verificata la tragedia di Casteldaccia (Pa) dove sono morte nove persone.

La casa di riposo è stata aperta nel 2000 ed è una struttura in cemento di due piani nella stessa vallata dove è esondato il fiume Milicia. “Noi e i nostri ospiti non hanno avuto mai paura – aggiunge Arnetta – Non abbiamo avuto mai una piccola inondazione. Neppure ieri sera abbiamo avuto problemi o disagi nella struttura per quanto successo”.