Giovedì 15 ottobre, alle 21, la chiesa di Sant’Orsola, in piazza Scammacca 13 a Catania, ospiterà “Cuperose live at S’Orsola”, concerto per piano ed elettronica di Andrea Privitera, in arte Cuperose. Un live inedito quello del musicista e produttore catanese il quale sviluppa una ricerca musicale che negli ultimi anni ha attraversato diversi linguaggi e forme espressive, portandolo ad esibirsi in tutta Italia. Tra le esperienze più recenti, l’apertura al concerto dei Subsonica nell’estate 2026. Per questa occasione si confronta con la dimensione più raccolta e silenziosa della Chiesa di Sant’Orsola, portando il proprio lavoro in una direzione più libera e astratta. Al centro della performance, il pianoforte e l’elettronica si incontrano in un live pensato appositamente per lo spazio.

L’evento fa parte del programma di “Cantieri d’arte. Alle periferie del centro”, progetto di Algos, l’associazione che gestisce il Monk jazz Club, e sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, che il Comune di Catania promuove, su fondi ministeriali, per rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e coesione sociale.

Biglietto: € 8

Luogo: Chiesa di Sant’Orsola, Piazza Scammacca, 13, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Cuperose

Prezzo: 8.00

Info: Giovedì 15 ottobre, alle 21, la chiesa di Sant’Orsola, in piazza Scammacca 13 a Catania, ospiterà “Cuperose live at S’Orsola”, concerto per piano ed elettronica di Andrea Privitera, in arte Cuperose. L’evento fa parte del programma di “Cantieri d’arte. Alle periferie del centro”, progetto di Algos, l’associazione che gestisce il Monk jazz Club, e sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, l’iniziativa del Comune etneo a sostegno della cultura come strumento di inclusione e coesione sociale

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