Le indagini dei Falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato una coppia di fidanzati incensurati, Nicola Gambino 38enne e Morena Ferrata, 31enne, originari della provincia di Palermo accusati di detenzione di droga.

Gli agenti dei Falchi hanno trovato in una stanza di un hotel di Palermo con un grosso trolley nero, con 270 panetti di hashish, del peso di 100 grammi cadauno, per un peso complessivo di 27 chilogrammi.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 650 euro. Sono in corso riscontri ed indagini per ricostruire le fasi immediatamente precedenti all’arrivo dei fidanzati in hotel e per stabilire i canali di approvvigionamento seguiti dallo stupefacente per raggiungere il mercato al dettaglio, dove avrebbe potuto fruttare 130.000 euro.