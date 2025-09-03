“Non c’è nessuno stop nei lavori per la nuova piscina di Fondo Raffo a Palermo. Il rallentamento a cui si è assistito nelle scorse settimane è un fatto superato e la società che si sta occupando dei avori conta di consegnare la struttura nel mese di ottobre”.

Lo dice a BlogSicilia l’assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello che parla di criticità ormai superate e racconta la nuova stagione delle strutture sportive a Palermo.

Il rallentamento dei lavori è un fatto superato

“Abbiamo avuto una interlocuzione con la curatela della società in liquidazione (La Malu che gestisce il centro commerciale Conca d’Oro e che deve consegnare la struttura sportiva quale contropartita già previste nelle autorizzazioni rilasciate nel 2009) e il rallentamento registrato nei mesi scorsi è ormai superato”.

Non solo piscina

Ma l’assessore Anello non si ferma al tema piscina e parla anche dell’avanzamento dei lavori per il palasport di Fondo Patti “I lavori sono in corso e procedono secondo il cronoprogramma. La consegna è prevista per giugno del 2026 e sarà l’ultima delle grandi opere di ristrutturazione egli impianti sportivi”.

“Si sta lavorando per restituire alla città anche il Diamante (il campo da baseball) per la struttura sportiva di Bonagia (campo da basket e palestra), per la ristrutturazione anche della piscina comunale”.

Consegne fra ottobre e giugno

“Fra l’autunno del 2025 e la primavera del 2026 la citt6à potrà contare sui suoi impianti sportivi restaurati e restituiti alla collettività. Da quel momento ci auguriamo di poter parlare di gestione”.

Il passaggio successivo per l’assessore riguarda proprio l’uso di questi beni “Non deve più succedere che il patrimonio di impiantistica sportiva finisca nell’abbandono e da questo punto di vista bisognerà lavorare sulla gestione attenta ed oculata per fari sic he i beni siano usati dal mondo dello sport e, più in generale, dai palermitani che devono poter fruire di tutto questo”