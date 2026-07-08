Un uomo che compirà 99 anni il prossimo 5 agosto si trova detenuto nel carcere di Genova Marassi con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto reso noto dal segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, si tratterebbe del detenuto più anziano presente oggi nelle carceri italiane.
L’uomo è accusato di aver sparato alla moglie, di 89 anni, ferendola gravemente, prima di tentare di togliersi la vita senza riuscirci.
I fatti risalgono al 6 luglio
L’episodio è avvenuto il 6 luglio, quando il quasi novantanovenne avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco contro la moglie ottantanovenne, provocandole gravi ferite.
Successivamente avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscire nel proprio intento.
Dopo l’arresto è stato trasferito nella casa circondariale di Genova Marassi, dove si trova attualmente detenuto.
Oggi previsto l’interrogatorio di garanzia
Per la giornata odierna era fissato l’interrogatorio di garanzia finalizzato alla convalida dell’arresto.
L’uomo è ospitato nella quarta sezione – Centro Clinico dell’istituto penitenziario genovese.
“Potrebbe rappresentare un record storico”
A rendere noto il caso è stato il segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani.
“Si tratta di un dramma familiare che, al tempo stesso, consegna alle cronache un dato senza precedenti: un uomo di quasi 99 anni che varca la soglia del carcere potrebbe rappresentare un record storico – spiega -. L’ultimo caso analogo di cui si abbia notizia riguarderebbe un detenuto di 94 anni, presso il carcere di Firenze Sollicciano”.
La situazione nel carcere di Marassi
Secondo quanto riferito dal sindacalista, il carcere di Marassi ospita attualmente 670 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 535 posti.
Un dato che, sempre secondo quanto comunicato dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, conferma il sovraffollamento dell’istituto genovese.
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