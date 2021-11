Interrotti collegamenti per Ustica

La neve è caduta sulle strade provinciali che da Petralia Sottana e Isnello conducono a Piano Battaglia. Le arterie erano percorribili ma con pneumatici da neve o catene.

La neve come previsto è caduta sui comuni delle Madonie, di Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde. Neve anche a Prizzi. Nel corso della notte le temperature si sono abbassate raggiungendo lo zero. Le vette delle montagne si sono imbiancate come la stazione sciistica di Piano Battaglia.

Al momento le autostrade sono percorribili anche se è bene portate con sé le catene. In queste ore sono previste nuove nevicate. A causa del maltempo non sono partiti i collegamenti per Ustica. Aliscafi e traghetto sono rimasti in banchina. Regolari i collegamenti con Napoli.