Qualche fiocco di neve ha imbiancato oggi Palermo, stretta da un freddo pungente. Neve abbondante invece sulle Madonie e temperature in picchiata in provincia.

La neve ha fioccato anche sulla strada che porta a Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo. In città, invece, a imbiancare per qualche decina di minuti i bordi delle strade è stata la grandine che è caduta copiosa anche se per pochi minuti

Nel corso della mattina la neve era comparsa anche a Cefalù oltre che su tutte le Madonie dove è copiosa. Il feddo continuerà anche domani e darà una tregua solo domenica