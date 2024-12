10 anni fa l'ultima nevicata nella città normanna

Torna la neve a Monreale dopo 10 anni. L’ultima volta che una nevicata aveva investito la città normanna era il dicembre del 2014. Poco prima le 16:00 sono iniziate forti precipitazioni e tuoni, dopo non molto grandine e fiocchi di neve si sono poggiati sui tetti dei palazzi e nella strada, facendoli diventare bianchi, anche se per pochi minuti.

Non accadeva da dieci anni

L’ultima nevicata a Monreale si è verificata circa dieci anni fa, erano gli ultimi giorni di dicembre e in quell’occasione diversi cittadini erano scesi per strada a fotografare le bianche vie della città. Nonostante lo stupore e la meraviglia dei più piccoli, il maltempo ha portato un significativo rallentamento del traffico.

Caduti per il maltempo tre alberi in via Lanza di Scalea e uno in via Crispi

Ancora alberi caduti a Palermo per la pioggia e il vento. E’ successo in via Lanza di Scalea dove tre grossi alberi sono finiti in mezzo alle carreggiate bloccando la strada.

Un intervento anche in via Crispi

Così come in via Crispi davanti al porto. Qui un’auto è stata investita dalla chioma della pianta. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Maltempo a Palermo e provincia, alberi caduti e allagamenti

Pioggia e vento la scorsa notte hanno provocato danni e disagi a Palermo e in provincia. In viale Regione Siciliana si sono formati diversi allagamenti che hanno creato non pochi problemi alla circolazione soprattutto nella zona del sottopasso di viale Michelangelo, all’altezza del negozio Trionfante così come nella zona nei pressi dell’ospedale Cervello.

Allagamenti anche in viale Resurrezione e in via Ugo La Malfa. A causa del vento diversi alberi e cartelloni pubblicitari sono caduti. Nel centro dell’Asp Enrico Albanese le raffiche di vento hanno causato la caduta di una grossa palma, mentre un cartellone pubblicitario è caduto in via Imperatore Federico nei pressi della rotonda Mandela.

