1 dicembre ore 20:30 presso la Chiesa di San Giovanni Decollato

Dicembre si apre con un imperdibile evento del NewBookClub Community Lab. L’appuntamento è gratuito e si terrà questa sera alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Giovanni Decollato di Palermo. Inoltre è la sede dell’Associazione Parco del Sole in via san Giovanni Decollato 1. La bellezza di questo incontro del laboratorio esperienziale sarà la musica che accompagnerà il momento scrittura. La musicista Claudia Costanzo con il suo pianoforte renderà la stesura degli elaborati ancora più speciale.

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”

Essenziali unicamente carta, penna e mascherina così da scrivere e condividere una serata indimenticabile sempre in sicurezza. Alle 20:30 ci sarà l’accoglienza, il lancio dei temi e momento scrittura avrà inizio alle ore 21. Alle 22 ci sarà il momento letture che può variare in base al numero dei partecipanti.

I posti sono limitati a causa del Covid19, dunque per partecipare è necessario compilare il Google form. Il numero massimo di partecipanti è 35. I prenotati dovranno essere muniti di Greenpass.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Come funziona?

Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento. Il tempo di scrittura è di circa un’ora. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub. Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi. Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più. Ogni incontro è gratuito.