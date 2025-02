Ecco i quattro nuovi cantieri che partiranno dalla prossima settimana

Palermo si rifà il look e attenziona la sicurezza dei suoi cittadini. Nella settimana entrante verranno attivati 4 nuovi cantieri per il rifacimento del manto stradale: l’amministrazione comunale ha pianificato questi interventi, che verranno eseguiti simultaneamente, con l’obiettivo di ridurre il disagio per i cittadini e recuperare il ritardo accumulato negli anni in materia di manutenzione stradale.

Dopo il completamento dei lavori di via Libertà (da piazza Vittorio Veneto a piazza Croci), il cantiere si sposterà sulla ritonda di piazza Vittorio Veneto. Qui, i lavori si svolgeranno durante la notte per minimizzare l’impatto sul traffico diurno.

Manutenzione anche su altre zone

Parallelamente, anche via Cavour sarà oggetto di manutenzione notturna, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Tredici Vittime. Questi interventi sono stati programmati dopo i lavori effettuati da Enel e rappresentano un passo importante per garantire strade più sicure e percorribili.

Inoltre, riprenderanno i lavori in via Lincoln, dove si procederà al rifacimento dell’asfalto nell’ultimo segmento fino a piazza Giulio Cesare. Questo intervento è parte di un programma più ampio volto a rinnovare le principali arterie della città.

Infine, nell’ambito della collaborazione con Terna, le maestranze continueranno le manutenzioni lungo l’asse Foro Italico-Cala, concentrandosi sulla corsia lato mare. Già questa settimana è stato completato un primo segmento di asfalto, segnando un progresso significativo nel piano di riqualificazione delle strade.

“Prosegue a pieno ritmo il calendario dei lavori”

“Prosegue a pieno ritmo il calendario dei lavori per la manutenzione delle strade in città – commentano il sindaco Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando -. L’amministrazione ha basato la programmazione dei cantieri in base ai percorsi più trafficati e, in diversi casi, si sta intervenendo di notte per diminuire il più possibile i disagi alla circolazione. L’obiettivo è di continuare con questa media di cantieri a settimana per cercare di recuperare il massiccio arretrato accumulato negli anni e, contemporaneamente, di intervenire con riparazioni puntuali nei diversi quartieri della città da parte delle ditte incaricate, anche in base alle segnalazioni dei cittadini”.