Il Vice presidente della Regione nonchè assessore per l’Economia Gaetano Armao, nei prossimi 22 mesi non riceverà un solo euro di stipendio. Non che la Regione non paghi ma l’intera somma andrà alla sua compagna Giusi Bartolozzi che ha chiesto e ottenuto il pignoramento dello stipendio per 22 mesi allos copo di recuperare un credito di 150 mila euro.

La strana vicenda viene raccontata questa mattina da La Repubblica che ascolta anche il vice presidente Armao che precisa “Pur essendo cosciente che da uomo politico la mia privacy è ridotta non posso che ribadire come si tratti di vicende private e mi dispiace che finiscano sui giornali”

Armao, che con la nomina ad assessore ha deciso di sospendersi dalla professione di avvocato, rischia di non percepire reddito per quasi due anni. Ignota la fonte del debito che avrebbe portato al pignoramento così come ignota la vicenda che avrebbe indotto l’attuale compagna ad una simile azione. Ma si tratta, come dice Armao, di fatti privati attinenti solo i rapporti all’interno della coppia