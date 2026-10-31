Previsti lavori al nodo ferroviario di Palermo

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nel Nodo di Palermo, per interventi propedeutici all’attivazione del raddoppio nella tratta Palermo Notarbartolo -Palermo Palazzo Reale-Orleans e all’attivazione delle fermate Lolli (relativamente al binario dispari) e Tribunale. La complessità degli interventi richiede un articolato programma di interruzioni della circolazione.

In questa prima fase, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo Centrale-Palermo Aeroporto e fra Palermo Notarbartolo e Palermo Politeama sarà interrotta tutte le notti (a esclusione della notte di domenica su lunedì), dalle 21:30 alle 5:00, dal 4 novembre al 28 febbraio 2027.

In particolare, saranno eseguiti i lavori per il completamento delle finiture e degli impianti delle fermate Lolli e Tribunale, l’ultimazione delle opere civili e dell’attrezzaggio tecnologico (comprensivi di armamento, trazione elettrica, impianti di sicurezza e segnalamento) per il raddoppio del binario in galleria tra Palermo Palazzo Reale-Orleans e Palermo Notarbartolo, nonché la manutenzione straordinaria e l’adeguamento degli impianti già esistenti sull’attuale binario in esercizio.

Questi interventi, oltre a incrementare la capacità della linea, creano le condizioni per un miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura e quindi della regolarità del servizio, potendo ottimizzare la programmazione e la gestione dei treni che consentono il collegamento tra l’area metropolitana di Palermo e la stazione aeroportuale di Punta Raisi.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) nel Nodo di Palermo per i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico programmati sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto.

In questa prima fase, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto e fra Palermo Notarbartolo e Palermo Politeama sarà interrotta tutte le notti (a esclusione della notte di domenica su lunedì) dalle 21:30 alle 5.00, dal 4 novembre al 28 febbraio 2027.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, alcuni treni del Regionale saranno interessati da cancellazioni e sostituzioni con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici, né di monopattini elettrici; non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.