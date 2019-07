Il ragazzo nigeriano sarà parte civile

Un nigeriano gli fa i complementi per il suo cane ma lui lo accoltella pensando che volesse rubargli l’animale. Per questo un uomo di origine spagnola sarà processato con l’accusa di lesioni dal Tribunale di Palermo.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. Lo spagnolo Antonio Josè Garzon Beneyto, 52 anni, lo scorso 25 giugno ha colpito con un taglia balze un ragazzo di origini nigeriane, Joseph Stanley, 24 anni, in via Terrasanta. L’iberico avrebbe già ammesso le proprie responsabilità, sostenendo di aver ferito il ragazzo, pensando che lo stesso volesse portagli via il cane. L’accusato, che al momento si trova ai domiciliari, è difeso dal legale Salvatore Traina ed ha scelto il rito abbreviato. Il nigeriano ha deciso di costituirsi parte civile e sarà rappresentato dal legale Alessandro Musso.

La discussione, dopo i complimenti per il cane da parte del nigeriano, sfociò in una rissa, culminata con le ferite a colpi di taglierino da parte dello spagnolo. Quest’ultimo fuggì via, abbandonando gli oggetti contundenti in un tombino, poi recuperati dai vigili del fuoco. L’uomo fu rintracciato dalla polizia e arrestato lo stesso giorno.