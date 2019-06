In corso Finocchiaro Aprile sequestrato un'altra struttura

Violazione dei sigilli. Con questa accusa a Palermo è stato di nuovo denunciato Antonino Buffa, 39 anni conosciuto come Nino u’ Ballerino, maestro dell’arte della preparazione dello street food più amato in città e anche fuori dalla Sicilia, la focaccia con la milza e diventato celebre anche grazie ai suoi movimenti davanti al tegame della ‘meusa’ durante la preparazione del panino.

Nei giorni i carabinieri della compagnia di San Lorenzo e gli agenti della polizia municipale, durante un controllo in corso Finocchiaro Aprile, sede della sua attività, hanno verificato che era stato installato un gazebo fisso. L’occupazione del suolo pubblico era stata autorizzata solo dalla 20 fino a notte. Il gazebo era stato sequestrato e il commerciante denunciato per occupazione si suolo pubblico.

Nel corso dei controlli i militari hanno notato che i sigilli al gazebo erano stati rimossi e quindi scattata una seconda denuncia. Sempre in corso Finocchiaro Aprile era stato sequestrato un altro gazebo di un altro bar. Adesso queste strutture in base al nuovo regolamento comunale, visto che si tratta di strada ad alta percorrenza automobilistica, non potranno più essere autorizzate.

Nino, ‘focacciere’ da quattro generazioni, qualche anno fa è salito agli onori delle cronache per aver tenuto alla Bocconi una lezione a manager e dirigenti di aziende nel settore della ristorazione e per aver fatto arrestare gli estorsori che lo avevano minacciato chiedendogli il pizzo e che lui, nonostante le botte, inseguì col coltello in mano.