“Quando si parla di occupazione che aumenta in Italia, si omette di dire che si tratta nella maggior parte di contratti a tempo determinato, anche per brevi periodi. Sono questi i dati dell’Inps. Da quella lettura si comprende, grazie al lavoro degli ispettori, che in Italia – in ogni settore – sta crescendo anche la piaga del lavoro nero, in una dimensione mai vista. A completare il quadro, va anche considerata la non sicurezza dei posti di lavoro”. Con queste parole, Luisella Lionti – segretario regionale UIL per la Sicilia – ha inaugurato la due giorni della Caravona del sindacato a Palermo, alle spalle del Teatro Massimo. Il titolo della manifestazione – con il capoluogo regionale scelto come quarta tappa di un tour nazionale – non lascia spazio ad equivoci: “No ai lavoratori fantasma”.

Precariato è allarme nazionale, lavoratori come fantasmi

L’idea di un tour nazionale è di Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale della Uil: “abbiamo avviato questo giro per l’Italia per condividere con il paese reale quello che riteniamo essere il problema primario da affrontare, il precariato ed il lavoro nero. E’ una situazione grave, con lavoratori, giovani e meno giovani, diventati ormai dei fantasmi”.

La carovana del Sindacato UIL vuole accendere i riflettori contro il lavoro precario e sulla sicurezza. E’ una due giorni di incontri e dibattiti en plain air, per chiedere più risorse e controlli a favore del mondo del lavoro. Con una postilla, intervenire sul lavoro giovanile. I lavori della manifestazione di Palermo sono stati inaugurati da Luisella Lionti, segretario regionale della Uil. Lionti ha citato i dati sull’occupazione forniti recentemente dall’INPS per far rilevare come la precarierà stia prendendo il sopravvento in ogni settore occupazionale. “Serve investire le risorse del PNRR sul mondo del lavoro”, ha aggiunto Lionti.

La carovana si conclude domani, quando è previsto l’intervento del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Sempre domani si parlerà di sanità, con l’intervento di Carmelo Barbagallo (segretario Uil Pensionati), mentre di giovani e precarietà parlerà il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso della tavola rotonda che – come detto – concluderà la due giorni di Palermo.