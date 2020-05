Palermo si è svegliata tappezzata di striscioni con un messaggio duro: “No beni culturali alla Lega Nord – Musumeci dimettiti!”

L’azione di protesta nasce contro la scelta del governatore di affidare l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana a un esponente della Lega.

“Una scelta che ha letteralmente mandato su tutte le furie migliaia di siciliani e siciliane” si legge in una nota degli organizzatori della protesta. Negli ultimi giorni, infatti, si è formato su Facebook il gruppo “No Beni Culturali alla Lega Nord – Musumeci Dimettiti!”, che conta ormai circa 30.000 iscritti. Si leggono commenti di ogni tipo e alcuni vanno ben oltre la critica politica. “Il Presidente della Regione si è schierato ufficialmente contro i siciliani. Non gli permetteremo di terminare il mandato come se niente fosse” oppure “è una vergogna far entrare nel parlamento siciliano la Lega Nord a occupare un posto che fu del grande professore Tusa”.

I manifestanti chiedono a gran voce le dimissioni di Musumeci. “La cosa più grave è che un Presidente della Regione prenda una tale decisione senza il consenso dei cittadini – si legge in una degli interventi nel quale si sottolinea che – nelle ultime elezioni regionali, la Lega aveva ottenuto una percentuale irrisoria, riuscendo a eleggere a stento un solo parlamentare. Non esiste alcun consenso diffuso in Sicilia nei confronti del partito nordista e lo dimostra la polemica che è esplosa sui social”.

Così il gruppo ha deciso di passare ai fatti. Nelle scorse ore i manifestanti hanno intasato le pagine Facebook del Presidente e della Regione siciliana con commenti che ne chiedono le dimissioni. Questa notte hanno riempito la città di striscioni. Il 2 giugno scenderanno in piazza per manifestare il loro dissenso. “Musumeci non ci rappresenta e ci ha traditi svendendo la gestione dell’ambito culturale siciliano al Partito del Nord che da sempre disprezza la Sicilia. Scenderemo in piazza il 2 Giugno, il giorno in cui a Roma si svolgerà la manifestazione organizzata da Lega e Fratelli D’Italia per la Festa della Repubblica” si legge ancora nella loro nota.

A Palermo, invece, proprio in opposizione alla manifestazione della Lega, i siciliani riuniti nel gruppo Facebook “No beni culturali alla Lega Nord – Musumeci dimettiti!” occuperanno la piazza davanti l’Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, per richiedere che non venga assegnato alla Lega Nord l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana e le dimissioni del Presidente Musumeci.