Il porto di Palermo cambia volto e, poco alla volta, diventa una struttura moderna. Palermo torna a guardare il suo mare dopo anni durante i quali gli aveva volto le spalle. Si è parlato di questo ma anche di tanto altro nell’evento “Noi, il Mediterraneo”, organizzato dall’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale al Palermo Marina Yachting, il gioiello nato negli ultimi anni nell’area portuale.

Renato Schifani all’evento

“Siamo molto soddisfatti dell’attività che sta portando avanti l’Autorità portuale della Sicilia Occidentale. Pasqualino Monti ha fatto sognare Palermo e ora Annalisa Tardino sta dando prova di grande impegno e professionalità nel prendere possesso di questa grande eredità: sono riusciti a restituire il mare alla città e questo è un fatto socialmente rilevante. Il governo regionale non farà mai mancare il proprio sostegno perché credo fermamente nel principio costituzionale della collaborazione tra le istituzioni per rendere un miglior servizio ai cittadini” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando questa mattina al convegno.

Palermo città centrale per la nautica nazionale

“Palermo è una città centrale per la nautica nazionale, una città che rivendica una vocazione turistico-alberghiera anche marinara – ha aggiunto Schifani – Stiamo vivendo un importante momento di crescita, certificato dagli osservatori, e l’aumento del nostro Pil passa anche dall’incremento delle presenze turistiche. Pesca, turismo balneare, portualità commerciale e turistica, cantieristica, grandi cavi sottomarini per digitale ed energia, eolico marino galleggiante, sono alcune tra le grandi opportunità che offre il mare all’economia della Sicilia, sfruttando condizioni geo-strategiche che non hanno eguali. L’attenzione del governo regionale per tutti questi settori è alta e continueremo a investire per produrre sviluppo e ricchezza”.

La commissaria dell’Autorità portuale Annalisa Tardino “Onorata dalla presenza di Schifani”

“Siamo impegnati su più fronti, su quello territoriale, con tanti progetti che stiamo portando avanti, come quelli con il Comune di Palermo, i lavori lanciati a Termini Imerese, quelli che proseguono negli altri porti e linee di finanziamento che stiamo attivando per i nostri porti decentrati. E poi c’è in corso un’attività a livello internazionale su relazioni con Bruxelles che voglio continuare a coltivare nell’interesse di queste genti. Sono stata con la presidente del Parlamento Roberta Marzola, ho incontrato il commissario ai Trasporti al turismo Kostas, che ha assicurato una visita del prossimo anno perché i nostri scali devono tornare al centro del Mediterraneo”

“Ritengo che sia importante non solo a livello umano ma soprattutto professionale, riunire a Palermo tutto il cluster e gli esperti del settore marittimo. Sono onorata che siano oggi qui. Sono onorata della presenza del Presidente Schifani, con il quale il rapporto personale, anche nei momenti di maggiore contraddittorio istituzionale, non è mai mancato. Sono lieta che ci sia il presidente uscente Pasqualino Monti e quindi credo che oggi questo convegno si sia arricchito di momenti eccezionali anche più importanti e quindi c’è un bel momento di incontro”.