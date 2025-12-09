Approvato dalla giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, anche il completamento della procedura di nomina dei vertici dei Consorzi universitari di Trapani e di Siracusa. Dopo il parere favorevole della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per i relativi incarichi, è arrivato il via libera del governo Schifani.

Chi sono i nominati

Su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, Maria Giuseppa Castiglione diventa presidente del Consorzio universitario di Trapani, mentre Giovanni Grasso va alla guida del Consorzio universitario Archimede di Siracusa.

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania

Avviata anche la procedura per la nomina del presidente del cda dell’Istituto autonomo case popolari di Catania, con la conferma di Angelo Sicali, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. Ora si attende il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars.

Dieci giorni fa completate le altre nomine

Lo scorso 28 novembre la giunta aveva completato le altre nomine di questa tornata. Calogero Valenza era stato inviato definitivamente alla guida dell’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta.

Alla presidenza del cda del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento, è stato nominato Antonino Mangiacavallo mentre Giuseppe Ferrarello può insediarsi come presidente del Parco delle Madonie.

I nominati negli Istituti Autonomi Case Popolari

Mercoledì 26, quindi due giorni pria, era toccato ad Antonino Garozzo allo Iacp di Acireale, Pietro Medici in quello di Agrigento, Francesco Occhipinti a Enna, Giuseppe Picciolo a Messina, Francesco Riggio a Palermo, Giovanni Moscato a Ragusa, Vincenzo Scontrino a Trapani e Alessia Scorpo a Siracusa.

Sempre mercoledì erano state completate le procedure anche per i presidenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano: Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto-Siracusa, Domenico Arezzo a Ragusa e Gianluca Tumminelli a Caltanissetta. Rimangono al momento in sospeso le nomine dei vertici degli enti di Agrigento e Trapani.

Infine su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, erano stati avviati i contratti di altri tre presidenti del Parco fluviale dell’Alcantara (Carmelo Calabrò), del Parco dei Nebrodi (Domenico Barbuzza) e del Parco dell’Etna (Massimiliano Giammusso).