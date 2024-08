Sarebbe scaduto ufficialmente lunedì prossimo l’ultimatum dell’assessorato regionale alla Salute ai manager della sanità siciliana per la nomina di direttori sanitari e amministrativi di Asp e ospedali. Tuttavia, complice la paralisi dovuta alle fibrillazioni nel centrodestra, solo le Asp di Ragusa e Messina hanno proceduto con le designazioni. Così, ieri sera il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani avrebbe chiesto un’ulteriore settimana di riflessione, posticipando il termine al 2 settembre.

Nuova circolare in arrivo

Come si legge su Repubblica, la nuova circolare che concede i tempi supplementari dovrebbe arrivare a breve con la firma del direttore generale della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino. In ballo ci sono 26 nomine, tra posti da assegnare in Asp e ospedali, al netto dei tre Policlinici e delle due Asp che hanno già nominato. Una regola non scritta prevede che a scegliere siano i partiti diversi da quelli che hanno indicato il manager.

La situazione a Palermo

A Palermo i nodi da sciogliere sono due. All’Asp la manager Daniela Faraoni vorrebbe come direttrice sanitaria Marilù Furnari, attualmente in assessorato, non gradita però per mancanza di esperienza. Alternative: Rosalia Murè, vicina a Iacolino, o l’ex direttore sanitario del Policlinico Gaetano Cimò di FdI. Per la direzione amministrativa circola il nome dell’ex manager del Bonino Pulejo, Vincenzo Barone. Altro nodo al Civico, il cui direttore Walter Messina è di FdI: in bilico il direttore sanitario Gaetano Bucceri, vicino a FI. Potrebbe sostituirlo Domenico Cipolla di FdI.

Catania, Agrigento e Messina

A Catania, all’Asp guidata da Giuseppe Laganga della Lega, il direttore sanitario Nino Rapisarda è in cerca della riconferma. Al Garibaldi, il cui manager è di FI, si fa il nome di Mauro Sapienza come direttore sanitario. Al Cannizzaro, con manager di FdI, potrebbe essere confermata Diana Cinà, mentre come direttore amministrativo si fa il nome di Monica Castro del Mpa. Per la direzione sanitaria papabili Gianfranco Di Fede e Antonella Di Stefano, vicini al Mpa. Ad Agrigento, il manager Giuseppe Capodieci di FI ha smentito le voci su Ennio Ciotta di Cardiologia come direttore sanitario e Alessandro Puccio come amministrativo. All’Asp di Messina il manager Giuseppe Cuccì della Lega ha già nominato i direttori. Stesso discorso a Ragusa, dove il nuovo direttore amministrativo è Massimo Cicero, caldeggiato da Schifani, e il sanitario è Sara Lanza.