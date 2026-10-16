Giro di vite del Comune di Palermo nella borgata marinara di Mondello, dove prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio sulle condutture fognarie e sugli allacci delle utenze residenziali e commerciali. L’obiettivo della task force è chiaro: azzerare i fenomeni di inquinamento batterico lungo la costa per salvare la stagione balneare e tutelare la salute pubblica.

Anche questa mattina i controlli si sono concentrati tra via Circe, via Palinuro e via Scalea. In azione gli uomini del Nucleo operativo della Polizia Municipale (Settore Ambiente), i tecnici del settore fognario di AMAP e il dirigente del SACE, supportati dalla Capitaneria di Porto.

Beccati i “furbetti” dell’autorizzazione: scattano le multe

Nel corso delle verifiche è emerso un dato allarmante: diverse utenze, pur essendo in possesso della regolare autorizzazione allo scarico fognario, di fatto scaricavano abusivamente. I tecnici hanno riscontrato l’assenza del collegamento materiale con l’impianto esterno di recapito fognario. Risultato? Le acque reflue venivano disperse direttamente nel suolo. Per i proprietari sono far scattare immediatamente sanzioni amministrative e prescrizioni obbligatorie per rimettersi in regola.

Ferrandelli: “Non abbassiamo la guardia”

L’operazione è coordinata dall’assessore all’Igiene pubblica, Fabrizio Ferrandelli, su impulso della task force istituita dal sindaco.

«Non molliamo la presa», ha dichiarato l’assessore Ferrandelli. «Nelle prossime settimane continueremo a presidiare il territorio con controlli e verifiche puntuali. Il possesso dell’autorizzazione non basta se poi manca l’effettivo collegamento. La dispersione dei reflui nel suolo è una criticità che non possiamo sottovalutare: la tutela del nostro mare viene prima di tutto».

Sanatorie e semplificazione: l’appello ai cittadini

Accanto alla linea dura delle multe, l’amministrazione comunale sta studiando una via d’uscita per regolarizzare le posizioni pendenti. In accordo con gli uffici del SACE, si sta procedendo a una semplificazione burocratica per agevolare il censimento degli allacci fognari.

L’assessore ha lanciato un invito formale a residenti e commercianti: chiunque abbia pratiche edilizie o di allaccio ancora sospese è invitato a presentarsi spontaneamente in autotutela presso gli uffici competenti per sanare la propria situazione prima dell’arrivo dei controlli.