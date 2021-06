IL padre dell'inquilino ferito colto da malore

Sparatoria a Palermo. Un uomo è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco in via Roccazzo a Palermo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo che ha sparato è stato bloccato e picchiato.

Nel trambusto un uomo che che ha assistito alla sparatoria è stato colto da infarto. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbe stato il padrone di casa di un affittuario che non pagava le mensilità.

L’inquilino è stato colpito con alcuni colpi di pistola nel corso di una lite. Ad assistere alla sparatoria il padre dell’inquilino che è stato colto da malore.

Il ferito è stato portato all’ospedale Civico, mentre il padrone di casa anche lui picchiato è stato portato al Policlinico. Il padre dell’inquilino è stato soccorso dai sanitari del 118.

Le indagini sul ferimento in via Roccazzo a Palermo sono condotte dalla squadra mobile. Nella zona sono arrivate diverse volanti. Gli agenti di polizia stanno cercando di ricostruire quanto successo.

I sanitari del 118 sono arrivati con tre ambulanze. Una per l’inquilino ferito da colpi d’arma da fuoco, una seconda per il proprietario di casa bloccato da alcune persone e picchiato e la terza per il padre dell’inquilino che è stato colto da malore. Tutte e tre sono stati trasportati nei pronto soccorso.