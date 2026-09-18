I carabinieri della stazione di Piana degli Albanesi hanno eseguito un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dei propri genitori, emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta procura guidata da Vittorio Antonio Cavallo, nei confronti di un uomo di 37 anni.

Il provvedimento trae origine da un’indagine nell’ambito “codice rosso”. Secondo quanto ricostruito dai militari, i fatti risalirebbero al luglio scorso e riguarderebbero continui maltrattamenti messi in atto dall’indagato ai danni dei propri genitori.

Acquisita la notizia, i Carabinieri hanno iniziato le indagini procedendo alla raccolta degli elementi utili e agli ulteriori approfondimenti di polizia giudiziaria, informando la procura.

All’esito dell’attività investigativa, il gip ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e dal padre. I militari della Stazione di Piana degli Albanesi hanno quindi proceduto al rintraccio dell’uomo e all’esecuzione del provvedimento.

L’intervento si inserisce nella costante attività svolta dei carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati di violenza domestica e di genere, ambito nel quale la tempestività della segnalazione e l’immediata attivazione della rete di tutela possono assumere un ruolo determinante.

Si ricorda che, in presenza di situazioni di violenza o pericolo, è possibile rivolgersi senza esitazione al Numero Unico di Emergenza 112 o direttamente al più vicino Comando dell’Arma.